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Başka hastalıklarla karıştırmayın! Belirtileri fark etmemek ölüm neden oluyor

02.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam süremizi uzatmak için vücudumuzun gösterdiği değişimlere dikkat etmemiz çok büyük önem taşıyor. Özellik kanser hastalıkları önceden birçok belirti vererek vücudumuzu uyarıyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılıyor. Kan kanserinin belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor.

Başka hastalıklarla karıştırmayın! Belirtileri fark etmemek ölüm neden oluyor

Lösemi kan kanseri olarak biliniyor. En yaygın görülen kanser türleri arasında olan lösemi kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin çeşitli sebeplerden dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşuyor. Erken müdahale edilmemesi löseminin diğer organlara yayılmasına neden oluyor. Toplumdaki birçok insan lösemi belirtilerini diğer hastalıkların belirtileriyle karıştırıyor. Yakın tarihte yapılan bir anketin sonuçlarına göre, İngilizlerin yarısından fazlası her yıl yaklaşık 16.000 kişinin ölümüne neden olan kan kanserinin belirtilerini bilmiyor. Sağlık görevlileri, binlerce insanın işaretleri görmezden geldiğini bu nedenle çok önemli olan erken teşhisi kaçırdığını belirtiyor.

BELİRTİLER HAKKINDA BİLİNÇLENME SAĞLANMALI

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Sağlık görevlileri ayrıca insanların nefes darlığı, ateş ve yorgunluk gibi bazı kan kanseri semptomlarını Covid-19 ile karıştırabileceğinden korkuyor. İngiltere Kan Kanseri'nden Kate Keightley, "semptomlar hakkında kamuoyunda bu kadar düşük farkındalık görmeye devam etmenin son derece endişe verici" olduğunu söyledi. Ne yazık ki, gece terlemeleri ve açıklanamayan yorgunluk, kilo kaybı ve morarma gibi semptomlar bazen göz ardı edilebilir veya yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabilir.

ACİLEN DOKTORA GÖRÜNÜN

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Kate,"Şu anda, çok fazla kişiye geç teşhis konulduğunu biliyoruz, bu da genellikle hayatta kalma şansını azaltıor, bu nedenle insanların semptomlarını mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmesi çok önemlidir. Açıklanamayan ve kalıcı semptomlarınız varsa, acilen doktorunuzdan randevu almalısınız."dedi.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Ele gelen büyük lenf nodu (Özellikle koltuk altı veya boyunda)
  • Nedeni bilinmeyen ateş
  • Gece terlemesi
  • Sık tekrarlayan enfeksiyonlar
  • Devam eden halsizlik, yorgunluk
  • Ciltte kendiliğinden veya kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler
  • Açıklanamayan ateş
  • Vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı

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