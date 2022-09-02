Başka hastalıklarla karıştırmayın! Belirtileri fark etmemek ölüm neden oluyor

Lösemi kan kanseri olarak biliniyor. En yaygın görülen kanser türleri arasında olan lösemi kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin çeşitli sebeplerden dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşuyor. Erken müdahale edilmemesi löseminin diğer organlara yayılmasına neden oluyor. Toplumdaki birçok insan lösemi belirtilerini diğer hastalıkların belirtileriyle karıştırıyor. Yakın tarihte yapılan bir anketin sonuçlarına göre, İngilizlerin yarısından fazlası her yıl yaklaşık 16.000 kişinin ölümüne neden olan kan kanserinin belirtilerini bilmiyor. Sağlık görevlileri, binlerce insanın işaretleri görmezden geldiğini bu nedenle çok önemli olan erken teşhisi kaçırdığını belirtiyor.

BELİRTİLER HAKKINDA BİLİNÇLENME SAĞLANMALI

Sağlık görevlileri ayrıca insanların nefes darlığı, ateş ve yorgunluk gibi bazı kan kanseri semptomlarını Covid-19 ile karıştırabileceğinden korkuyor. İngiltere Kan Kanseri'nden Kate Keightley, "semptomlar hakkında kamuoyunda bu kadar düşük farkındalık görmeye devam etmenin son derece endişe verici" olduğunu söyledi. Ne yazık ki, gece terlemeleri ve açıklanamayan yorgunluk, kilo kaybı ve morarma gibi semptomlar bazen göz ardı edilebilir veya yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabilir.

ACİLEN DOKTORA GÖRÜNÜN

Kate,"Şu anda, çok fazla kişiye geç teşhis konulduğunu biliyoruz, bu da genellikle hayatta kalma şansını azaltıor, bu nedenle insanların semptomlarını mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmesi çok önemlidir. Açıklanamayan ve kalıcı semptomlarınız varsa, acilen doktorunuzdan randevu almalısınız."dedi.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?