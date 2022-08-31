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Başka hastalıklarla karıştırmayın! İhmal edilirse ölümcül sonuçları var

31.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apandisit iltihaplanması ve patlaması toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Apandisit patlamadan önce çeşitli belirtiler gösteriyor. Bu belirtilere dikkat ederek acil bir şekilde doktora başvurmak hayatınızı kurtarıyor. Apandisitin iltihaplanması durumunda gösterdiği belirtileri öğrenmek istiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız.

Başka hastalıklarla karıştırmayın! İhmal edilirse ölümcül sonuçları var

Apandisit kalın bağırsağa bağlı olan vücudun sağ alt tarafında bulunan bir organdır. Apandisitin ne işe yaradığı bilinmemektedir. Apandisit iltihaplanması her yaştan insanın yaşayabileceği tehlikeli durumlara yol açabilen bir rahatsızlıktır. Apandisit iltihaplanmasının göz ardı edilmesi apandisitin patlamasına bu da ölümcül sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır. Genellikle karın ağrısı olarak bilinen apandisit iltihaplanmasının çok çeşitli belirtileri vardır. Eğer bu belirtiler geçmeden devam ediyor ve şiddetleniyorsa vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekmektedir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ

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  • Karnın sağ alt kısmında elle bastırıldığında hassaslık, bıçak saplanması şeklinde hissedilen ve kişiyi iki büklüm hale getiren keskin ağrı, ağrının zamanla şiddetinin artması
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Gaz çıkaramama, dışkıda zorlanma ve ağrı hissi
  • Ağız ve dilde kuruluk, iştahsızlık
  • Göbek çevresinde künt bir ağrı
  • Sindirim güçlüğü, kabızlık ya da ishal
  • Yüksek ateş
  • Hızlı kalp atımı

APANDİSİT NEDENLERİ NELERDİR?

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  • Midede tam olarak sindirilemeyen nar çekirdeği, limon çekirdeği gibi besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apendikse kaçması
  • Sindirim sistemi iltihapları nedeniyle apendiks ağzındaki lenf bezlerinde şişme ve karna alınan darbeler sonucunda apendiksin tıkanması
  • Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı
  • Tümörler
  • Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri
  • Genetik Yatkınlık
  • Bakteriyel enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları
  • Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar da apendiks dokusuna zarar vererek iltihaplanmaya neden olabilir

APANDİSİT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

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Apandisit teşhisi için doktor tarafından fizik muayene yapılır. Karın bölgesinde hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan sayımı testi istenebilir. Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili yoktur. Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir.

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