Başka hastalıklarla karıştırmayın! İhmal edilirse ölümcül sonuçları var

Apandisit kalın bağırsağa bağlı olan vücudun sağ alt tarafında bulunan bir organdır. Apandisitin ne işe yaradığı bilinmemektedir. Apandisit iltihaplanması her yaştan insanın yaşayabileceği tehlikeli durumlara yol açabilen bir rahatsızlıktır. Apandisit iltihaplanmasının göz ardı edilmesi apandisitin patlamasına bu da ölümcül sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır. Genellikle karın ağrısı olarak bilinen apandisit iltihaplanmasının çok çeşitli belirtileri vardır. Eğer bu belirtiler geçmeden devam ediyor ve şiddetleniyorsa vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekmektedir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ

Karnın sağ alt kısmında elle bastırıldığında hassaslık, bıçak saplanması şeklinde hissedilen ve kişiyi iki büklüm hale getiren keskin ağrı, ağrının zamanla şiddetinin artması

Mide bulantısı ve kusma

Gaz çıkaramama, dışkıda zorlanma ve ağrı hissi

Ağız ve dilde kuruluk, iştahsızlık

Göbek çevresinde künt bir ağrı

Sindirim güçlüğü, kabızlık ya da ishal

Yüksek ateş

Hızlı kalp atımı

APANDİSİT NEDENLERİ NELERDİR?

Midede tam olarak sindirilemeyen nar çekirdeği, limon çekirdeği gibi besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apendikse kaçması

Sindirim sistemi iltihapları nedeniyle apendiks ağzındaki lenf bezlerinde şişme ve karna alınan darbeler sonucunda apendiksin tıkanması

Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı

Tümörler

Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri

Genetik Yatkınlık

Bakteriyel enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları

Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar da apendiks dokusuna zarar vererek iltihaplanmaya neden olabilir

APANDİSİT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Apandisit teşhisi için doktor tarafından fizik muayene yapılır. Karın bölgesinde hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan sayımı testi istenebilir. Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili yoktur. Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir.



