Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, 13 yıldır çözüm arıyor

Yeniköy mevkisinde oturan Recep Akar (42), "Karacalar Mahallesi sınırlarında oturuyoruz. Tapumuz buradan ancak kaydımız, evimizin dış kapı numarası kaydı Muslubey Mahallesi'nde görülüyor. Devletin farklı kurumlarında aynı bina için farklı kayıtlar yapılmış. Bir türlü düzeltemiyoruz. Evlerimizin olduğu ikametgahlarımızın olduğu yerden bizlere kapı numaralarımızın verilmesini istiyoruz. Resmi kurumlara gittiğimizde bina Karacalar Mahallesi'nde, kapı numarası Muslubey Mahallesi'nde. Ben olduğum yerde oy kullanamıyorum, hiç olmadığım, evim, toprağım, arazim hiçbir şeyim olmadığı halde bizler Muslubey Mahallesi'nde oy kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Tüm resmi kurumlara müracaat ettik ama bir türlü sonuç alamadık. Yargıya taşıyacağız bu durumu. Hakkımızı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

'MUHTAR BELGEYİ ONAYLAMIYOR'

Recep Dursun, evine dış kapı numarası almak için ilçe belediyesine gittiğini, buradan verilen belgeyi Karacalar mahalle muhtarının onaylamadığını söyleyerek, "Evimin tapusu ve fotoğrafını götürdüm işlem yaptılar 'Belgeyi Karacalar muhtarına mühürlet, getir' dediler ancak muhtar belgeyi onaylamadı. Muslubey mahallesi ile bizim aramızda 3 kilometre mesafe var. Karacalar Mahallesi'nde tarım arazilerimiz var. Bu yanlışlık yüzünden devletin desteklerinden de yararlanamıyoruz" diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Mustafa Top ise "Karacalar mahalle muhtarının binaya kapı numarasının verilmesiyle ilgili belgeye onay vermesini istiyoruz ama onaylamıyor. Muslubey muhtarına gidiyoruz oda 'Bende hiç bir yetki yok. Bulunduğunuz mahallenin muhtarı onaylayacak' diyor. İki arada bir derede kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Başvurduğumuz bütün yerlerden önümüze engel çıkıyor. Bu sorunu bir türlü aşamıyoruz. Mağduruz yardım istiyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HİZMETTE MAĞDURİYETLERİ YOK