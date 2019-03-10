TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm illerin valilerine görev yaptıkları kentlerdeki riskli yapıları tespit etmeleri için genelge gönderdiklerini belirterek, "Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Çorlu 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezi'nde, eğitimden sağlığa, sanayiden şehirciliğe kadar çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Kurum, Türkiye'de kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.

Türkiye'de bugüne kadar depremlerde 82 bin vatandaşın hayatını yitirdiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"En son deprem bile olmadı, Kartal'da bir bina maalesef yıkıldı. O binanın altında tam 21 canımız gitti. Analarımız ağladı, 21 ocağa ateş düştü. 5 gün oradaydık. Başka acılar yaşanmasın, başka ocaklara ateş düşmesin istiyoruz. O yüzden bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapmak zorundayız. İşte bu çerçevede 81 il valimize genelge gönderdik ve 'o şehirde ne kadar riskli alan varsa bize tespit edip gösterin' dedik. Yılda 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz."