"Başka partilerin koltuk değneği olmak istemiyoruz"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "İttifak mı dediniz? Asla. İttifak diye bir şey yok. Bunu lugatımızdan çıkaralım. Biz genç, büyüyen ve iddialı bir partiyiz. Başka bir partinin koltuk değneği olmak istemiyoruz." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye ve uluslararası toplumun uyarılarına kulak asmayan radikal silahlı unsurların olduğunu belirten Erozan, Türkiye'nin YPG'yi kontrol ederken ABD'nin de Türkiye'yi kontrol altına aldığını öne sürdü.

Erozan, açıklamalarının ardından gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin "istişare" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erozan, "İş birliği veya ittifak yapıldığı şeklindeki haberler iktidara yakın basın organlarında çıkıyor. Milletvekillerimiz farklı illere giderek tarama yapacak. Hangi il ve ilçede kimlerle hareket edeceğimizin analizini yapacağız. Bunun için ne ittifak ne de iş birliği kelimesi doğru. Sadece iki parti arasında yerel seçimler noktasında bir istişare yapılmıştır. Bunun ötesinde bir şey söylemek doğru değil." diye konuştu.