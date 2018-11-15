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"Başka partilerin koltuk değneği olmak istemiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: - "İttifak mı dediniz? Asla. İttifak diye bir şey yok. Bunu lugatımızdan çıkaralım. Biz genç, büyüyen ve iddialı bir partiyiz. Başka bir partinin koltuk değneği olmak istemiyoruz"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "İttifak mı dediniz? Asla. İttifak diye bir şey yok. Bunu lugatımızdan çıkaralım. Biz genç, büyüyen ve iddialı bir partiyiz. Başka bir partinin koltuk değneği olmak istemiyoruz." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye ve uluslararası toplumun uyarılarına kulak asmayan radikal silahlı unsurların olduğunu belirten Erozan, Türkiye'nin YPG'yi kontrol ederken ABD'nin de Türkiye'yi kontrol altına aldığını öne sürdü.

Erozan, açıklamalarının ardından gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin "istişare" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erozan, "İş birliği veya ittifak yapıldığı şeklindeki haberler iktidara yakın basın organlarında çıkıyor. Milletvekillerimiz farklı illere giderek tarama yapacak. Hangi il ve ilçede kimlerle hareket edeceğimizin analizini yapacağız. Bunun için ne ittifak ne de iş birliği kelimesi doğru. Sadece iki parti arasında yerel seçimler noktasında bir istişare yapılmıştır. Bunun ötesinde bir şey söylemek doğru değil." diye konuştu.

İki parti arasında ittifak yapılmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Erozan, şu değerlendirmede bulundu:

"İttifak mı dediniz? Asla. İttifak diye bir şey yok. Bunu lugatımızdan çıkaralım. Biz genç, büyüyen ve iddialı bir partiyiz. Başka bir partinin koltuk değneği olmak istemiyoruz. Kimin kime ihtiyacı var, bunun analizi yapılacaktır. Küçüğüz diye sanki büyükler aradaki farkı gidermek için bize ihtiyaç duyuyorlarmış gibi bir balon var. Bunu doğru bulmuyorum. Kimin kime ihtiyacı olduğunu iki hafta sonra görürüz. Belki başkaları bize koltuk değneği olmak isteyeceklerdir."

Erozan, Mansur Yavaş'ın "rozetsiz aday" açıklamalarına ilişkin ise, "Mansur Yavaş hiç rozet takmayayım derken dört tane yaka rozeti takabilir. Rozet sayısı yakanın genişliğine bağlı. Ben Mansur Yavaş'ın yakasının ne kadar geniş olduğu konusunda bir şey demek istemiyorum." ifadesini kullandı.

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