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"Başka saldırılar yaşanır mı?" sorusuna yanıt verdi! Eski şube müdürü: Olmayacağını düşünüyorum

15.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan hain saldırının şoku henüz geçmemişken "başka saldırı" endişesi ve iddiaları vatandaşları korkuttu. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, böyle bir endişeye ve söylemlere katılmadığını söyledi. Saçan ayrıca, saldırı sonrası yayın yasağı kararına ilişkin ise doğru bir adım olduğunu ifade etti.

"Başka saldırılar yaşanır mı?" sorusuna yanıt verdi! Eski şube müdürü: Olmayacağını düşünüyorum

Taksim İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in alçak bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken yeni haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan saldırı ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "başka saldırılar olur mu?" konusunda önemli mesajlar verirken yayın yasağı gibi kararlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"SINIRLAMA GETİRİLMESİ DOĞRU"

Tele1 yayına konuk olan Adil Serdar Saçan, Taksim'deki alçak saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basına yansıyan görüntüler ve yayın yasağı gibi konulara değinen Saçan "Amerika'da bu tür hiçbir kare basında yer almıyor. Bir kare bile basında yer almıyor. Bizde de öyle olmalı. Özgürlük sınırsız kullanılmamalı. Burada bence doğru yapılmıştır yani sınırlama getirilmesi burada doğrudur."

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"EYLEMİN ÖTESİ OLACAĞI SÖZLERİNE KATILMIYORUM"

"Bu yaşananlar daha kötülerinin habercisi olabilir mi?" şeklindeki soruya Saçan, şöyle yanıt verdi:

Olmayacağını düşünüyorum. O dönemle bu dönem arasında müdahaleler açısından eylemlerin önlenebilirliği açısından oldukça gelişmiş bir istihbarat ve terörle mücadele ağımızın olduğunu görüyorum. Eylemin ötesi olacağı sözlerine, endişelerine katılmıyorum.

"ELEŞTİRİLERİN ADALETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

O dönemle bu dönem arasında bir kere dediğim gibi emniyet ve istihbarat birimlerinin toparlanması ile ilgili ciddi bir problem vardı. Şimdi onu da aşmış görünüyoruz. Ben aynı sorunların yaşanacağını düşünmüyorum. Buradaki eleştirilerin ben çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Eylem yapılınca kamuoyunun gözünün önüne geliyor ama eylem yapmadan yakalanınca bunlar göze gelmiyor.

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bombalı saldırı taksim

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