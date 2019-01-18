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'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı lise öğrencisi Şeymanur Gölge'nin (18) yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılması için internetten imza kampanyası başlatıldı.

'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı lise öğrencisi Şeymanur Gölge'nin (18) yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılması için internetten imza kampanyası başlatıldı.
Kaza, pazartesi günü saat 07.30 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan 11'inci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz yönetimindeki 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa Gediz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeymanur'un cenazesi ise Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaza anı, Gölge'ye çarpan minibüsün araç kamerasına yansıdı.
Yaşanan acı olayın ardından internetteki change.org.tr adresinde, 'Muğla'daki üst geçit eksikliğinden dolayı yaşanan can kayıplarına dur' isimli imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan üyelerden Beyza Gündoğdu, "Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Üst geçit eksikliğinden dolayı yaşanan bu acı kaza sonrasında arkadaşımızı kaybettik. Bu acı olayın tekrar yaşanmaması için imza kampanyamıza destek vererek yetkili kişilere sesimizi duyurabiliriz" dedi.
Kampanyaya destek olanlar açıklamanın altına şu yorumları paylaştı:
"Zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üst geçit ve alt geçitleri olmadan yaptığınız o yolları kullanıma bile açmamanız gerekiyor.', 'Başka kimsenin canı yanmasın', 'Cana değer veriyorum', 'Başka yürekler yanmasın', 'İnsanların can güvenliği, bu tür basit eksiklikler yüzünden tehlikeye düşüyor', 'Üst geçit eksikliğinin can almasını, geleceğimizi, evlatlarımızı yok etmesini istemiyorum', 'İhmallerde dolayı birçok kişi yaşamını yitiriyor', 'İmzalıyorum, çünkü ateş düştüğü yeri yakar, bu iki hafta içinde hayata veda eden ikinci genç, ne hayalleri ne idealleri vardı. Anneler çocuklarını ölüme değil, okula gönderiyor."
Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişinin destek verdiği kampanya kapsamında toplanması hedeflenen 5 bin imzanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar

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