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"Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:55 | Son Güncelleme

Festival, Kariyo Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kariyo Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nde bu yıl ilk kez seçilecek yılın yönetmenine 100 bin lira ödül verilecek.

Festival Direktörü Azize Tan, basın toplantısında, Başka Sinema'nın ulusal ve uluslararası bağımsız sanat filmlerinin sinemalarda yer bulması için çalışan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Festivali Ayvalık'ta yapmaya karar verdiklerini anlatan Tan, "Ege, sanat sineması için bizim en çok talep aldığımız bölgelerden biri ve burada kalıcı bir festival yok. Ayvalık tarihi, kültürü ve mutfağıyla festival yapmak için ideal bir yer. Ayvalık'ta yaşayanlar gerçekten potansiyel festival seyircisi. Aynı zamanda İzmir'den, Çanakkale'den, Balıkesir'den Ayvalık'a ulaşmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez yılın yönetmeni ödülü vereceklerini belirten Tan, "Kariyo Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü'yle ilgili yönetmeliğimiz birkaç gün içinde web sayfamızda ayrıntılı olarak yer alacak ve bu ödülün 100 bin liralık bir maddi karşılığı var." şeklinde konuştu.

Tan, 5 Ekim akşamı Ayvalık antik tiyatrosundaki açılış töreniyle başlayıp ve 10 ekim'e kadar devam edecek festival kapsamında toplamda 40'a yakın filmin gösterileceğini belirterek festivalde gösterilmesi planlanan filmlere ilişkin bilgi verdi.

Festivalin ana sponsoru Kariyo Ababay Vakfı adına konuşan Sami Kariyo, ismi eşinin soyadı ile kendi soyadının birleşmesinden oluşan vakfın 5 sene önce kurulduğunu anımsattı.

Sinema alanında vakfın çalışmalarını ilerletmek için bir festival yapma kararı aldıklarını söyleyen Kariyo, "Zor bir yola girdiğimizi düşünüyorum. Bunu her sene yapmak gibi bir arzumuz var. Gücümüz yettiği takdirde hem festivali hem de ödülü her sene tekrarlamak arzusundayız." dedi.

Danışmanlığını Fatih Özgüven'in üstlendiği festival kapsamında, aralarında "Zorba", "Anons", "Ölümlü Dünya", "Loving Vincent" ve "Kelebekler" gibi filmlerin de yer aldığı gösterimler yapılacak.

Her gece bir açık hava film gösterimi yapılacak festivalde çocuklar ve üniversite öğrencileri için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Uluslararası Film Festivali Azize Tan

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