İSTANBUL (AA) - Kariyo Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nde bu yıl ilk kez seçilecek yılın yönetmenine 100 bin lira ödül verilecek.

Festival Direktörü Azize Tan, basın toplantısında, Başka Sinema'nın ulusal ve uluslararası bağımsız sanat filmlerinin sinemalarda yer bulması için çalışan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Festivali Ayvalık'ta yapmaya karar verdiklerini anlatan Tan, "Ege, sanat sineması için bizim en çok talep aldığımız bölgelerden biri ve burada kalıcı bir festival yok. Ayvalık tarihi, kültürü ve mutfağıyla festival yapmak için ideal bir yer. Ayvalık'ta yaşayanlar gerçekten potansiyel festival seyircisi. Aynı zamanda İzmir'den, Çanakkale'den, Balıkesir'den Ayvalık'a ulaşmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez yılın yönetmeni ödülü vereceklerini belirten Tan, "Kariyo Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü'yle ilgili yönetmeliğimiz birkaç gün içinde web sayfamızda ayrıntılı olarak yer alacak ve bu ödülün 100 bin liralık bir maddi karşılığı var." şeklinde konuştu.