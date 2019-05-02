"Türkiye son kaledir. İslam alemine bakın, Irak, Suriye, Filistin kan ağlıyor. Bu bir kader mi? Kan ağlayanlar, memleketini terk edenler ve mülteci dedikleri Müslümanlar değil mi? Biz onlara mülteci demiyoruz, ensar ve muhacir olarak gönül iklimimizi onlara açıyoruz. Buradan ilan ediyoruz ve diyoruz ki kardeşlik sınır tanımaz. Birlik ve beraberlik için gelin meşaleyi Şanlıurfa'dan yakalım. Başka Türkiye yok, bizim gidecek başka Türkiye'miz de yok. Birlik ve beraberlik içinde, gelin, tanış olalım, birlik ve beraberlik içinde değerlerimize sahip çıkalım. Biz birlikte güçlüyüz."

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, kardeşliğin sınır tanımadığını belirterek "Birlik ve beraberlik için gelin meşaleyi Şanlıurfa'dan yakalım. Başka Türkiye yok, bizim gidecek başka Türkiye'miz de yok." dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Can ve dernek yetkililerine program için teşekkür etti.

Ümmetin toparlanmasının kardeşlik temeline dayalı birlikteliğin yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu ifade eden Erin, "Bu aklı eren herkesin bildiği bir husustur ancak bunun ne şekilde gerçekleştirileceğine dair, hangi usullerle yapılacağına dair milletin aydınlatılması lazım. İyi bir gençlik, milli ve manevi değerlerine bağlı ve zamanın teknolojisini de bunlarla birleştiren bir nesil yetiştirmek lazım. Bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulan ve ilahilerin seslendirildiği programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, idareciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, çorba ikramıyla sona erdi.

