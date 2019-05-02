HABER

"Başka Türkiye yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can: - "İlan ediyoruz ve diyoruz ki kardeşlik sınır tanımaz. Birlik ve beraberlik için gelin meşaleyi Şanlıurfa'dan yakalım. Başka Türkiye yok, bizim gidecek başka Türkiye'miz de yok"

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, kardeşliğin sınır tanımadığını belirterek "Birlik ve beraberlik için gelin meşaleyi Şanlıurfa'dan yakalım. Başka Türkiye yok, bizim gidecek başka Türkiye'miz de yok." dedi.

Can, derneklerince yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesi kapsamında, DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğünün salonunda düzenlenen programa katıldı.

Yücel Can, konuşmasında, İslam aleminde yaşanan acılara dikkati çekti.

Kardeşliğin önemini belirten Can, şöyle konuştu:

"Türkiye son kaledir. İslam alemine bakın, Irak, Suriye, Filistin kan ağlıyor. Bu bir kader mi? Kan ağlayanlar, memleketini terk edenler ve mülteci dedikleri Müslümanlar değil mi? Biz onlara mülteci demiyoruz, ensar ve muhacir olarak gönül iklimimizi onlara açıyoruz. Buradan ilan ediyoruz ve diyoruz ki kardeşlik sınır tanımaz. Birlik ve beraberlik için gelin meşaleyi Şanlıurfa'dan yakalım. Başka Türkiye yok, bizim gidecek başka Türkiye'miz de yok. Birlik ve beraberlik içinde, gelin, tanış olalım, birlik ve beraberlik içinde değerlerimize sahip çıkalım. Biz birlikte güçlüyüz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Can ve dernek yetkililerine program için teşekkür etti.

Ümmetin toparlanmasının kardeşlik temeline dayalı birlikteliğin yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu ifade eden Erin, "Bu aklı eren herkesin bildiği bir husustur ancak bunun ne şekilde gerçekleştirileceğine dair, hangi usullerle yapılacağına dair milletin aydınlatılması lazım. İyi bir gençlik, milli ve manevi değerlerine bağlı ve zamanın teknolojisini de bunlarla birleştiren bir nesil yetiştirmek lazım. Bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulan ve ilahilerin seslendirildiği programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, idareciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, çorba ikramıyla sona erdi.

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Ali'nin muavin olma hayali gerçek olduAli'nin muavin olma hayali gerçek oldu
Lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybettiLise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başkan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği kardeşlik program proje sınır tanımaz Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.