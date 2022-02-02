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Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çift tamamen çıplak yoga yapıp paylaştı! Görenler inanamadı

02.02.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı olan Arthur O Urso ve Luana Kazaki, sosyal medya üzerinden cinsel yaşama yönelik olarak verdikleri tüyolarla tanınıyor. İlişkilerinde özel alanlara sahip olduklarını belirten çift, cinselliğin bir tabu olarak algılanmasından rahatsızlık duyarak bu kuralı yıkmak için uğraşıyor. Çift son olarak favori yoga pozunu göstermek için soyundu.

Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çift tamamen çıplak yoga yapıp paylaştı! Görenler inanamadı

Birlikte OnlyFans’ta diğer insanlara cinsellik konusunda ilham vermek için bir hesap işleten Arthur O Urso ve Luana Kazaki gündelik hayatın içinden bazı kareleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Sağlıklı bir şekilde hayranlarını devam ettirdiklerini ifade eden çift düzenli olarak spor yapıyor. Sporun özellikle cinsel yaşamlarında olumlu yönde etkili olduğunu ifade eden çift, yoga yaparken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Tamamen çıplak bir şekilde şekilde yoga yapan çift, takipçilerine uygulamanın faydalarından söz etti.

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“ÇİFTİN BAĞLANTISINI ARTTIRIYOR”

Sporun çiftlerin arasındaki bağı koruma konusunda teşvik edici bir güç olduğundan söz eden Arthur, “Egzersiz harika çünkü çiftin bağlantısını sürdürmeye yardımcı oluyor. Düzenli bir şekilde yoga yaptığımız için hem beden hem de ruh olarak birbirimizi dinleyebiliyoruz. Çıplak bir şekilde yoga yapmak birbirimizle olan güvenini de arttırıyor” dedi.

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Çıplak yogayı Avrupa’da keşfettiğini dile getiren Arthur, Brezilya’da da buna benzer uygulamaları yapan bir stüdyo açmak istediğini belirtti. Çıplak bir şekilde yapılan yoganında daha dinlendirici olduğundan söz eden Arthur, “Çıplak yogayı Avrupa’da keşfettim ve büyülendim. Mutlaka bunu herkesin denemesi gerekiyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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