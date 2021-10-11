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Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çiftten yeni adım! “Kilise kuracağız”

11.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luana Kazaki ve Arthur O Urso, yarattıkları OnlyFans hesabından ayda 543 bin TL (56 bin sterlin) kazanıyor. Cesur çift, cinsel ilişki için çiftlere ilham veriyor. Evlilikleri dışındaki diğer kişilerle yaşadıkları birlikteliklerin özel ve iş hayatlarını olumlu yönde etkilediğini iddia eden çift, yaşam tarzlarını yaymak için kilise açmak istiyor.

Başkalarına cinsel hayatları konusunda ilham veren çiftten yeni adım! “Kilise kuracağız”

Geçtiğimiz yıl OnlyFans hesabı oluşturan Luana Kazaki ve Arthur O Urso, uygulamaya yükledikleri içerikler sayesinde binlerce dolarlık aylık gelire sahip olmayı başardı. İlişkilerinde sadakatin temel olduğunu ancak birbirlerini yasaklamadan diğer kişilerle görüşmelerine izin verdiklerinden söz eden ikili, yatak odasında zorluk çeken çiftlere seks tüyoları veriyor. Yaşam tarzlarının özel ve kariyer hayatlarında önemli bir nokta olduğundan söz eden Luana Kazaki ve Arthur O Urso, cinsellik tabularını yıkmak için bir kilise kurmak istediklerini dile getirdi.

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İnsanların cinsellik üzerine oldukça geniş bir hayal gücü olduğunu savunan ikili, çoğu kişinin yapmak istediklerine toplumsal baskılar nedeniyle engel olduğunu söyledi. Kendilerini eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Urso, “Aslında bir seks okulu açmayı düşündük. Ancak bunun kilise kaar etkili olmayacağına karar verdik. Toplum olarak cinsellik konusunu tabulaştırmayı bırakmalıyız. Herkesi toplum içine koyduğu utançtan kurtarmak istiyoruz. Artık insanların çekinceleri nedeniyle isteklerini içlerine atmalarını istemiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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