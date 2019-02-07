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Başkalarının adına yazılan ilaçlar tırdan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Vatandaşların haberi olmadan adlarına yazılan ve eczanelerden tedarik edilip Mersin'e getirilen 124 bin 695 tablet sprey ile göz damlası bir tırın gizli bölmesinde ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, farklı illerde başkalarının adına yazılan ve eczanelerden tedarik edilip kente getirilen 124 bin 695 tablet sprey ve göz damlası bir tırın gizli bölmesinde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde vatandaşların haberi olmadan adlarına yazılan ve eczanelerden tedarik edilen tıbbi ilaçların tırla Mersin'e getirileceği istihbaratına ulaştı.

Kente girişinde durdurulan tırda ekiplerce yapılan aramada, gizli bölmelerde 124 bin 695 tablet sprey ile göz damlası ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ilaç Mersin TIR

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