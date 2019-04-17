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Başkale nisanda beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlar ve binaların çatısı beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kışın en sert geçtiği yerlerden Van'ın Başkale ilçesi, nisan ayında da kar nedeniyle beyaza büründü.

Başkale'de bahar mevsiminde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı. Yılın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, nisan ayının ortasında yağan kar, araçlar ve binaların çatılarını beyaza bürüdü.

Yoğun kar nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Güne karla uyanan Başkaleliler, araçlarını ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale kar Olumsuz Hava Koşulları Van

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