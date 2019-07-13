HABER

Başkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Başkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 115 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.

Kontrollerde 34'ü çocuk, 31'i de kadın 115 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri sırasında yeterli besin alamadığı için bitkin düşen bir bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulunduDere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu ’Pençe-2’ Operasyonu başladıMilli Savunma Bakanlığı duyurdu ’Pençe-2’ Operasyonu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkale 'de 115 Düzensiz göçmen yakalandı.

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

O ilçeye yaz daha yeni geliyor

O ilçeye yaz daha yeni geliyor

Milli Savunmanı Bakanı Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!

Bakan Akar açıkladı: 143 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

Bu sütunlar asırlardır dönüyor

Bu sütunlar asırlardır dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.