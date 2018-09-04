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Başkale'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Başkale'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 120 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında, İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında yaya ilerleyen grubu durdurdu.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 39'u çocuk 120 kişi yakalandı.

Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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