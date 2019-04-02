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Başkale'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Başkale'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 132 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 132 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yiyecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Başkale düzensiz göçmen Van

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