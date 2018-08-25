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Başkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Başkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Van'n Başkale ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde bir grubun yaya ilerlediğini fark etti.

Grubu durduran güvenlik güçleri yaptıkları kontrolde 7'si çocuk 19 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen göçmenlere yiyecek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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