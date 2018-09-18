Başkale'de 199 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK / BAŞKALE (Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 199 kaçak göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ile Güzeldere Jandarma Karakolu ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında yaya geçmeye çalışan 3 ayrı grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 5'i kadın 8'i çocuk 199 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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