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  4. Başkale’de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi

Başkale’de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Lina’nın da katıldığı operasyonda hafif ticari kamyonette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Lina’nın da katıldığı operasyonda hafif ticari kamyonette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Eroin paketlerinin üzerinde “Paris” yazısı ise dikkat çekti.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devem ettiği belirtildi. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 3 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği görevlilerinizce; Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Narkotik Madde Arama Köpeği Lina ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 150 paket halinde toplam 77 kilo 473 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü E.Ö. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

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