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Başkale'de 2 metreyi bulan karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçenin İran sınırındaki mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.  Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Başkale'de 2 metreyi bulan karla mücadele

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçenin İran sınırındaki mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları Van Büyükşehir Belediyesi'nin Başkale karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. En yoğun çalışma ise Başkale'nin İran sınırındaki mahalle ve mezra yollarında yürütülüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu Başkale'ye bağlı Esenyamaç, Sualtı ve Nenehatun mahallelerinin yolları da yoğun ve zorlu çalışma sonucu açıldı.

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Başkale'de 2 metreyi bulan karla mücadeleBaşkale'de 2 metreyi bulan karla mücadeleBaşkale'de 2 metreyi bulan karla mücadele

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