Başkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında bulunan Sarısu mevkisinde ilerleyen iki grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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