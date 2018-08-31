Başkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında bununan Sarısu mevkiinde devriye görevi yaptı. Devriye görevi sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen iki grup tespit edildi. Bunun üzerine ilerleyen grubun önü jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından yapılan sağlık kontrolünden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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