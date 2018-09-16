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Başkale’de 42 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kaçak yakalandı.

Başkale’de 42 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde yürüyen iki farklı grubu durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 2'si kadın, 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklara gıda yardımı yapıldı. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Başkale’de 42 kaçak yakalandıBaşkale’de 42 kaçak yakalandı

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