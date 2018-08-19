Başkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde yürüyen grubu durdurdu.
Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 9'u çocuk 43 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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