Başkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde yürüyen bir grubu durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 1'i kadın 43 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere burada yiyecek ve içecek ikram edildi. Daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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