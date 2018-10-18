Başkale'de 43 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 göçmen yakalandı.

Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Sultançayır mevkisi yakınlarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu iki grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 8'i kadın, 10'u çocuk, 43 kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçaklara yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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