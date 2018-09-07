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Başkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Başkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 51 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve burada yiyecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerden hamile olan bir kadın aynı hastanede müşahede altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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