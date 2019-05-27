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Başkale'de 61 kilo 443 gram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, menfez altında 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Başkale'de 61 kilo 443 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, menfez altında 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçenin Albayrak Mahallesi karayolu üzerinde bulunan menfez altında, çuvallar ile birlikte bekleyen şüpheli şahsı tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini fark eden şüpheli koşarak araziye kaçtı. Kaçan şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda ise üç çuval içerisinde 60 paket halinde 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.

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