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Başkale'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

Başkale'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde bir grubu durdurdu.

Yapılan kontrollerde 11'i çocuk, 63 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklulara yiyecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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