Başkale’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin Jandarma Karakolu ile Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktalarında yaya geçmeye çalışan ayrı 2 yürüyen grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 kadın, 2'si çocuk 72 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.
Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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