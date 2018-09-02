Başkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolunda şüphe üzerine durdurduğu 31 EJ 890 ile 65 EC 053 plakalı minibüslerde arama yaptı.

Aramada araçlardaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 75 kişinin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücüler gözaltına alındı.

