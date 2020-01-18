HABER
  4. Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.

Engin ERTÜRK VAN-BAŞKALE, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir köpeğin kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan bir kurt da cep telefonu ile görüntülendi.
Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar da ilçe merkezine iniyor. Hafizye Mahallesi'nde bir çoban köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.
Kale Mahallesi'nde ise gece yarısı yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe sakinleri kurtlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, tedbir alınmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Elif, karne sevincini okula başlamasını sağlayan emniyet müdürüyle paylaştıElif, karne sevincini okula başlamasını sağlayan emniyet müdürüyle paylaştı
28 Şubat mağduru Mimar Okudan: "Onurumuzla mücadele verdik, mağduriyeti, galibiyetle sonuçlandırdık"28 Şubat mağduru Mimar Okudan: "Onurumuzla mücadele verdik, mağduriyeti, galibiyetle sonuçlandırdık"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamura battı, yardım çığlıkları attı

Çığlıklarını duyup telefona sarıldılar

Diyarbakır'da 29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

Suç makinesi yakalandı!

Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Erdoğan'dan Aksakal'a taziye telefonu

97 yaşında hayatını kaybetti! İşte Rahşan Ecevit'in son isteği (Rahşan Ecevit kimdir?)

İşte Rahşan Ecevit'in son isteği

PKK/YPG'li teröristler, Rusya uyruklu DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

PKK'lı teröristler, kamptan kaçan DEAŞ'lı kadınları pazarlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.