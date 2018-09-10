Başkale'de Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu. Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 40 kişi yakalandı. Kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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