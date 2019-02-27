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Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığınca; 26 Şubat 2019 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu’ icra edildi.

Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca; 26 Şubat 2019 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu’ icra edildi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önümüzdeki dönemde el yapımı patlayıcı saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirilerek yerinde imha edildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi

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