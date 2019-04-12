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Başkale'de, çığın kapattığı yolda çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yolunun ulaşıma yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yolunun ulaşıma yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Başkale ilçesine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak, ilerlemeye çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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