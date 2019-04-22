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Başkale'de develer, güreşlere hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde yetiştirilen güreş develeri, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak deve güreşlerine hazırlanıyor.

Başkale'de develer, güreşlere hazırlanıyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde yetiştirilen güreş develeri, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak deve güreşlerine hazırlanıyor. Aydın'da 13 yıl önce 1 ve 1,5 yaşındayken Aydın Erbay tarafından satın alınan develere, bakıcıların gözetiminde, kondisyonlarının artırılması için her gün çalışma yaptırılıyor.
'Çöl hayvanı' olarak bilinen develer, Van'ın en soğuk bölgelerinden, İran sınırındaki Başkale ilçesinin Kocaköy Mahallesi'nde özenle yetiştirilip, güreşlere hazırlanıyor. Aydın'da yavruyken alınan ve Başkale'ye getirilen, tek hörgüçlü 21 güreş devesine, özellikle kışın 2 bin 100 rakımda bakıcılarının gözetiminde her gün 2 kez çalışma yaptırılıyor. Ege'nin çeşitli kentlerinde, 60- 100 bin liradan satılan develere, bölgeye gelenler de büyük ilgi gösteriyor. Kocaköy'e gelenler, güreş develerinin fotoğraflarını çekip, kondisyon çalışmalarını izliyor.
Başkale'de babası Aydın Erbay ile 13 yıldır bu işi yaptığını belirten İshak Erbay, "Babam 13 yıl önce bu develeri Aydın İncirliova'da aldı. Güreş hobisi olan insanlar develeri bilir. Yetiştirdiğimiz develerin hepsi güreş develeridir. Başpehlivan devemiz de var. Deve güreşleri kış mevsiminde başlıyor. Ege başta olmak üzere Antalya'nın Kumluca'da da deve festivalleri ve yarışlar oluyor. Develerin bakımı da diğerlerine göre daha zor. Bakımlarına özen gösteriyoruz. Deve çocuk gibidir, iletişim kurabilirsen güreşen devenin sıkıntısı olmaz. İletişim kuramazsanız sıkıntı büyük demektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Başkale'de develer, güreşlere hazırlanıyorBaşkale'de develer, güreşlere hazırlanıyorBaşkale'de develer, güreşlere hazırlanıyorBaşkale'de develer, güreşlere hazırlanıyor

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