Başkale'de dolu yağışı etkili oldu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Başkale ilç merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale- Van Karayolu üzerindeki Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, mahalleyi beyaza bürürken, kalınlığı ise 2 santimetreye ulaştı. Dolu yağışını birçok kişi cep telefonuyla görüntüledi.
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı
Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!
Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok
'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'
CHP'de istifalar bekleniyor
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum