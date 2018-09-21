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Başkale'de dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Başkale ilç merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale- Van Karayolu üzerindeki Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, mahalleyi beyaza bürürken, kalınlığı ise 2 santimetreye ulaştı. Dolu yağışını birçok kişi cep telefonuyla görüntüledi.

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