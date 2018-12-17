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Başkale'de eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi.

BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kavurgalı Mahallesi'nde yaptıkları arazi taraması sırasında 3 plastik bidon olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, bidonların içerisinde eroin imalatında kullanılan 105 litre asit anhidrit olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bidonları araziye atan şüpheliler aranıyor.

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