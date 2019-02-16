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Başkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor.

Başkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyor

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor.
Van kent merkezine yaklaşyık 110 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı. Yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçe merkezinde belediyeye ait karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlenen karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkarıyor.
Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Başkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyorBaşkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyorBaşkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyorBaşkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyor

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