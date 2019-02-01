Başkale'de kamyonlarla ilçe dışına kar taşınıyor

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, ilçede karla mücadele çalışması başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesinde yoğun yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde de çalışma başlattı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri, daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise sürekli tuzlama çalışması yapıyor.
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