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Başkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:50 | Son Güncelleme

VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Başkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışma

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken karla mücadele ekipleri, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolları açmak için yoğun bir çaba harcıyor.
Van ve çevresinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kırsal bölgelerde ise yolların kapanmasına neden oldu. En yoğun kar yağışı ise kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde meydana geldi. 80 mahalle ve mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkale'deki yol açma çalışmaları sürerken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.

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Başkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışmaBaşkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışmaBaşkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışmaBaşkale'de kardan kapanan yollar için yoğun çalışma

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