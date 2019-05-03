Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinin Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı. Yolun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Başkale ilçesine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak, ilerlemeye çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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