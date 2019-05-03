HABER

Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinin Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Başkale'de Mayıs ayında kar temizliği

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinin Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı. Yolun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.
Başkale ilçesine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak, ilerlemeye çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Başkale'de Mayıs ayında kar temizliğiBaşkale'de Mayıs ayında kar temizliği

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Şehit Ramazan Akçadağ İlkokulunda ’Şehit Köşesi’ açıldıŞehit Ramazan Akçadağ İlkokulunda ’Şehit Köşesi’ açıldı
Usta kalemlerden gençlere yazarlık eğitimiUsta kalemlerden gençlere yazarlık eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'ı çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

O ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

Havalimanında gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

Havalimanında hareketli anlar! Yerde böyle yardım bekledi

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.