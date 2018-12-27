Başkale'de okullara kar tatili (3)

BAŞKALE'DE 54 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği Başkale ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra oylu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Yaşar KAPLAN-Engin ERTÜRK/HAKKARİ-BAŞKALE,(Van)-(DHA)

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