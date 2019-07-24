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Başkale’de örgütten kaçan 2 terörist teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu, örgütten kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında faaliyet gösteren 2 BTÖ mensubu, 22 Temmuz 2019 tarihinde örgütten kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur.

Van’ın Başkale ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu, örgütten kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında faaliyet gösteren 2 BTÖ mensubu, 22 Temmuz 2019 tarihinde örgütten kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Teröristlerle yapılan ilk mülakatta; teröristler arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığı, morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin sesinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıkları, bu bağlamda, teröristlerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı propagandalarının artık örgüt çevrelerince kabul görmediği, örgüt mensuplarının büyük bir kısmında örgütten ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığı öğrenilmiştir" denildi.

Teröristlerden birinin öldürülen AK Parti’li yöneticinin faillerinden olduğu ortaya çıktı
Açıklamada, "Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin yapılan kriminal incelemelerde, söz konusu terör örgütü mensuplarından birinin; 01 Temmuz 2017 tarihinde, Özalp ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcısının öldürülmesi olayı ile 21 haziran 2018 tarihinde Saray ilçesinde meydana gelen ve 2 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği, jandarma devriyesine silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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