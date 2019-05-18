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Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:56 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfeği, el bombaları, C-4 patlayıcı, makinali tüfek, mümimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfeği, el bombaları, C-4 patlayıcı, makinali tüfek, mümimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lıların metropollerde gerçekleştirileceği değerlendirilen terör eylemlerinde kullanmak üzere araziye gömülü 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 el bombası, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 BKC makineli tüfek, 2 AK-47 makineli tüfek, 1 uzi manineli tabanca, 1 işaret tabancası, bin 775 BKC makineli tefek fişeği, 157 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 işaret fişeği, 12 roketatar mühimmatı, 43 roketatar sevk fişeği, 4 el bombası fünyesi, 1 patlatılmaya hazır amonyumnitrat ve el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcılarda kullanılan kablo düzenekli 6’lı pil bloğu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 tüp, 120 litre benzin,1 jeneratör, 15 metre kablo, 1 demlik ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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Başkale'de PKK cephaneliği ele geçirildiBaşkale'de PKK cephaneliği ele geçirildiBaşkale'de PKK cephaneliği ele geçirildiBaşkale'de PKK cephaneliği ele geçirildi

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