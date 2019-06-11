Başkale'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkele ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek' operasyonu düzenledi. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramalarda araziye gömülü 2 AK-47 piyade tüfeği, 11 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 3 takım elbise, 2 uyku tulumu, 1 palaska ve 5 kütük ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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