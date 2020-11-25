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Başkale’de şarjör ve keçeye emdirilmiş eroin ele geçirildi

25.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Başkale’de şarjör ve keçeye emdirilmiş eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şarjör ve keçeye emdirilmiş eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 25 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şarjör ve keçeye emdirilmiş eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 25 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 6 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 10 adet yelek içerisinde keçeye emdirilmiş sıvı halde bulunan eroin olduğu değerlendirilen madde (30 kg) ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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