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Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, araziye gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, araziye gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, 10 Haziran’da icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek Operasyonu’nda, araziye gömülmüş vaziyette; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 11 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 116 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 3 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 1 adet palaska ve 4 adet kütüklük bulundu.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
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