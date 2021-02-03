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Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

03.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köprüağzı Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köprüağzı Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan ev ve eklentilerinde 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet dolu vaziyette kaleşnikof şarjörü, 257 adet 7.62 mm kaleşnikof fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, ilçeye bağlı Açıkağıl Mahallesi’nde ikamet eden ve 12 ayrı suçtan aranan 20 yaşındaki R.D. isimli şahıs, yapılan operasyon sonucu yakalandı. Başkale Cumhuriyet Savcılığında yapılan işlemlerinin ardından R.D. isimli şahıs tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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