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Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 Operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uzaktan kumandalı EYP, 2 adet el telsizi, 5 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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